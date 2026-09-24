Havvanur Kethüda, +80 kg finalinde Rus rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli kadın sporcu Havvanur, Kethüda, altın madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kg final müsabakasında ringe çıkan Havvanur Kethüda, finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir maç çıkaran Kethüda, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Semih Gümüş, bronz madalya kazandı

Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 55 kiloda mücadele eden sporcu Semih Gümüş ise, şampiyonayı bronz madalya ile tamamlayarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.