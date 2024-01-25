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Havza Belediye Başkanı Kız Voleybol Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Havza Belediye Başkanı Kız Voleybol Takımını Ziyaret Etti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlk Kıvılcım Havza Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı'nı ziyaret etti. Özdemir, takımın antrenmanını izleyerek sporcularla sohbet etti. Başkan Özdemir, Havza'nın sportif başarılarından gurur duyduğunu belirterek gençlere ve spora olan desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Kulüp Başkanı Karacan ise takımın il üçüncüsü olduğunu ve başarılarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Kız Voleybol Takımını Ziyaret Etti
25.01.2024 - 16:01,
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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlk Kıvılcım Havza Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı'nı ziyaret etti.

Takımın, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonundaki antrenmanını bir süre izleyen Özdemir, daha sonra sporcularla sohbet gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Erkut Ercan, İlk Kıvılcım Havza Spor Kulübü Başkanı Yaşar Karacan, takım hocaları Onur Gül ve Mahmut Sarı'dan bilgi alan Özdemir, çalışmalarında başarı diledi.

Özdemir, Havza'nın akademik başarının yanı sıra sportif başarılarıyla da adından söz ettirdiğini belirterek, "Havzanın sultanları ile bir arada olmaktan onur duydum. Spor insanın fiziksel ve ruhsal yapısının gelişimde önemli bir etken. Sizleri sportif başarılarınızın dışında ayrıca tablet, bilgisayar ve telefon yerine spora yöneldiğiniz için tebrik ediyorum. Spor akademik başarının önünde bir engel değil, aksine destekleyici bir unsurdur. Havza Belediyesi olarak gençlerimize ve spora olan desteğimiz artarak devam edecek. Kızlarımıza başarılar dilerim." dedi.

Kulüp Başkanı Karacan ise takımın oynadığı 11 müsabakadan 9'unu kazanarak il üçüncüsü olduğunu vurguladı.

Takımda forma giyen sporcuların aynı zamanda okul takımlarının da ana kadrolarında yer aldığına işaret eden Karacan, "Vermiş olduğumuz çabanın karşılığını başarı olarak almaya başladık." diye konuştu.

Karacan, Özdemir'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Havza Belediye Başkanı Kız Voleybol Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
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