Genç B-Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası\'nda Samsunlu öğrenci Türkiye ikincisi oldu

Genç B-Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda Samsun'u temsil eden Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Onur Turan, Türkiye ikincisi oldu.
Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Gül koordinesinde hazırlanan Onur Turan, hafta sonu Konya'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı şampiyonada yenilgisiz olarak finale yükseldi. Finalde rakibine yenilen Onur Turan, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak Samsun'un gururu oldu.
Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Gül, genç sporcunun belirlediğimiz hedef doğrultusunda planlı bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Disiplinli ve azimli bir çalışma neticesinde öğrencimiz Türkiye ikinciliği elde etti. Henüz 10. sınıfta olan öğrencimizin daha güzel başarılar elde etmek için motivasyonunun çok yüksek. İnşallah öğrencimiz milli takıma girmek için çalışmalarına bugünden itibaren başladı. Bu başarıda desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Mehmet Akif Bilen ve tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Bilen ise "Öğrencimiz Onur Turan, Havzamızdaki bütün öğrencilere örnek olmuştur. Okulumuz özelinde ise meslek lisesi öğrencilerinin imkan bulduğunda, destek gördüğünde aşamayacağı engel, ulaşamayacağı başarı olmadığını göstermiştir. Başta öğretmenimiz olmak üzere öğrencimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ederim. İnşallah öğrencimizin milli takımda da başarılarını göreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
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