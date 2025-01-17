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Hayaller Gerçek Oldu

Afyonkarahisar'da 6 öğrenci, 'Bir Hayalim Var' projesi ile Gençlik Merkezi'nde özel bir gün geçirdi.

17.01.2025 12:51
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen "Bir Hayalim Var" projesi çerçevesinde, İhsaniye Yeşilyayla Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci unutulmaz bir gün yaşadı.

Öğrenciler, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Gençlik Liderleriyle bir araya gelerek hayallerini gerçekleştirdi.

Yeşilyayla Köyü İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Kasapoğlu'na bir mesaj göndererek, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ni ziyaret etmek ve sinemaya gitmek istediklerini dile getirdi. Çocukların bu samimi mesajına kayıtsız kalmayan Kasapoğlu, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için hemen harekete geçti.

Kasapoğlu'nun talimatıyla öğrencilerin Gençlik Merkezi'ne ulaşımı sağlanarak özel bir program hazırlandı. Program kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezi'ni gezip sinema izlerken aynı zamanda keyifli bir yemek eşliğinde gönüllerince vakit geçirdi. Ayrıca minik öğrenciler müzik dinletisine katıldı ve Kasapoğlu ile birlikte basketbol oynadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik, Sinema, Kültür, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

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