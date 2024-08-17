"Hayatın İçindeyim" zinde hissettiriyor - Son Dakika
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Spor

"Hayatın İçindeyim" zinde hissettiriyor

"Hayatın İçindeyim" zinde hissettiriyor

Kocaeli'de hayata geçirilen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında açık hava spor etkinliklerine katılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

17.08.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Kocaeli'de hayata geçirilen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında açık hava spor etkinliklerine katılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Hayatın İçindeyim" projesi, yaşlı bireylerin sosyal ve kültürel etkinler içinde yer almasını sağladığı gibi sporla dinç bir hayat sürmelerine de imkan tanıyor. Aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik başlatılan projeyle egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro gibi sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 65 yaş üzeri vatandaşlara İzmit Yahya Kaptan'da haftanın bir günü spor ve egzersiz yaptırarak zinde kalmaya teşvik ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin ileri yaşlardaki vatandaşların sürdürülebilir hayatın içinde kalmalarına ve sosyalleşmelerine yönelik gerçekleştirdiği spor aktivitesi her salı İzmit Yahya Kaptan muhtarlık binası arkası açık hava amfitiyatro alanında yapılıyor. Spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen sporla 65 yaş üzeri vatandaşların yapabileceği fizik koşullarına uygun, doktorların da ileri yaşta önerdiği genel ısınma, statik germe, dinamik germe hareketleri ve faydalı egzersizleri içeriyor.

"Spor bizi sağlıklı daha dinç hissettiriyor"

Açık havada spor etkinliğine katılan Elif Yumuşak, "3 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi'nin çevrimiçi vermiş olduğu spor egzersizine katılıyordum. Yahya Kaptan'da vermiş olduğu açık hava spor egzersizinden de çok memnunum. Başiskele'den geliyorum, mutlu olmasam gelmem. Burada beden egzersizi yapıyoruz, arkadaşlarımızla sosyal yönümüz gelişiyor. Spor bizi sağlıklı daha dinç hissettiriyor ve bu sayede bol oksijenli ortamda güzel ve keyif bir gün geçiriyoruz. Herkesin katılmasını isterim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine her şey için çok teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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