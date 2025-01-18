Haydar Cem Gökpınar Avustralya Açık'ta Elendi

Spor

Milli sporcu Haydar Cem Gökpınar, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde ilk turda elendi.

Haydar Cem, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, Japon Naoto Tomizawa'nın karşısına çıktı.

17 yaşındaki milli tenisçi, 2 saat 5 dakika sonunda korttan 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) mağlup ayrıldı.

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Ada Kumru ve İrem Kurt ise elemelerin son turunda rakiplerine yenilerek ana tabloya giremedi.

Aynı kategoride yarın ana tablo maçına çıkacak Deniz Dilek, ev sahibi ülkeden Emilie Chen ile karşılaşacak.