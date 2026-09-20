Haymanaspor ile Ünye Kadın SK 3-3 berabere kaldı, maçı Ordu Valisi izledi

Haymanaspor ile Ünye Kadın SK 3-3 berabere kaldı, maçı Ordu Valisi izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Ünye Kadın SK ile Haymanaspor 3-3 berabere kaldı. Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Ünye Kadın SK Başkanı Deniz Benli izledi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Haymanaspor ile Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK maçı 3-3 berabere kaldı.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK Başkanı Deniz Benli ile taraftar izledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?