Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Haymanaspor, yarın saat 14.00'te Haymana İlçe Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 5 maçta 5 puanla 12. sırada yer alan Haymanaspor, 9 puanla 5. basamaktaki Trabzonspor'u ağırlayacak; mücadeleyi hakem Emre Afşar yönetecek.

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haymana İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Afşar yönetecek.

Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
TrabzonsporHaymanaFutbolAfşarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Sedat Peker’in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu “Hastanede yaşam savaşı veriyor“ iddiası Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası
Hadise, Ara Beni’nin başarısını özel videoyla kutladı Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı
09:53
Irak Ligi’nde akılalmaz gol Puskas’ı şimdiden konuşuyorlar
Irak Ligi'nde akılalmaz gol! Puskas'ı şimdiden konuşuyorlar
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
09:27
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
09:03
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
08:32
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
08:05
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 10:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei