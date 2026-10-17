Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Haymanaspor, yarın saat 14.00'te Haymana İlçe Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 5 maçta 5 puanla 12. sırada yer alan Haymanaspor, 9 puanla 5. basamaktaki Trabzonspor'u ağırlayacak; mücadeleyi hakem Emre Afşar yönetecek.
Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Haymana İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Afşar yönetecek.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA
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