Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var - Son Dakika

Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var

Son Güncelleme: 23.09.2023 18:38

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Neymar, Suudi Arabistan geleneksel kıyafetler giyerek dans etti. Brezilyalı yıldızın o hallerini gören hayranları yorumlarıyla Neymar'a adeta ateş püskürdü.

Fransız devi PSG'den Al Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan kültürüne ayak uydurmaya çalışınca hayranlarından büyük linç yedi. Yetenekli futbolcunun yaptığı dans büyük tepki aldı.

HAYRANLARI DELİYE DÖNDÜ

Dünya yıldızı Neymar'ın sosyal medyaya düşen bir videoda Suudi Arabistan kültüründeki dansa eşlik etmesine sevenleri sert şekilde tepki gösterdi.

İşte Neymar'a yapılan bazı yorumlar;

Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var
Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var
Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var
Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var
Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var

MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Neymar, Al Hilal'den 2 yılda 300 milyon dolar kazanacak. Bu miktarın bonuslar ve reklam anlaşmalarıyla 400 milyon dolara çıkma ihtimali de bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Al Hilal, Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var - Son Dakika
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