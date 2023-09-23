Fransız devi PSG'den Al Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan kültürüne ayak uydurmaya çalışınca hayranlarından büyük linç yedi. Yetenekli futbolcunun yaptığı dans büyük tepki aldı.
Dünya yıldızı Neymar'ın sosyal medyaya düşen bir videoda Suudi Arabistan kültüründeki dansa eşlik etmesine sevenleri sert şekilde tepki gösterdi.
İşte Neymar'a yapılan bazı yorumlar;
Neymar, Al Hilal'den 2 yılda 300 milyon dolar kazanacak. Bu miktarın bonuslar ve reklam anlaşmalarıyla 400 milyon dolara çıkma ihtimali de bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Hayranları deliye döndü! Neymar'ın son yaptığını gören herkesin dilinde aynı şey var - Son Dakika