Trabzonspor eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı. Mart ayında gerçekleşecek olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu seçimlerinde başkan olmaya aday olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, camiaya divan başkanı olarak hizmet etmeye devam etmek istediğini belirtti.
Basın mensupları ile bugün Gazeteciler Cemiyeti binasında bir araya gelen Hacısalihoğlu, "Ziya Bey Sahası'nda çocukluğunu geçirmiş, yeteneği, profesyonel futbolcu olmaya maalesef yetmemiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak açıkçası Trabzonspor'a saha içinde katkı vermeyi çok isterdim ama olmadı. Sonrasında camianın yönetici, teknik adam ve futbolcularıyla sürekli birlikteliğimin devamında, yöneticilik onurunu yaşadım. İlk yönetici olduğum günden itibaren asbaşkanlık süreci de dahil, Ziya Bey Sahası'ndaki o heyecanım, kulübe katkı verme çabamı daima zirvede tuttu. Tavizsiz şekilde önceliğim olan Trabzonspor'un çıkarları nedeniyle, iyi niyetlerinden asla şüphe etmemekle birlikte, zaman zaman yönetici arkadaşlarımla ciddi fikir ayrılıkları yaşadığım ortamlar olmadı değil. Ama bilinmelidir ki her şey sadece Trabzonspor içindi. Trabzonsporluluk ve bordo-mavi aşk nedeniyle, bunca yılın deneyimiyle, kendi alanlarında ve kulübümüzde, tecrübeli, yetenekli değerli arkadaşlarımla birlikte camiamıza divan başkanı olarak hizmete devam etmek istiyorum. Bu noktada divan başkanlığına aday sayısının çokluğu konusuna bir parantez açmalıyım. Divan başkanlığı yarışı bugüne kadar nasıl camiamıza yaraşır biçimde herhangi bir tatsızlığa neden olmadan geçmişse, sonucuyla da tarafların kulüp sevgisini ön plana çıkaracağından, bütünlüğü korumaya devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Divan Kurulu'nun saygı değer üyeleri görev verdiklerinde, camiayı her daim en iyi şekilde temsil edecek, yönetimle uyum içinde çalışacak, elimizi taşın altına koymamız istendiğinde gerekeni yapacak ve yanlışlarını gördüğümüzde uyaracağımızdan emin olabilirler" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Hayrettin Hacısalihoğlu Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?