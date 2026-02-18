Hayri Çavuşoğlu, UEFA Delegesi Olarak Görev Alacak

UEFA, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu Ludogorets (Bulgaristan) ile Ferencváros (Macaristan) takımları arasında oynanacak maçta görevlendirdi.
Çavuşoğlu, yarın Bulgaristan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında UEFA delegesi olarak görev yapacak.
Ludogorets ile Ferencváros arasında Ludogorets Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
