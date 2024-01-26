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Hayriye Nur Arı Bilecik'i temsil etti ve madalya kazandı - Son Dakika
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Hayriye Nur Arı Bilecik'i temsil etti ve madalya kazandı

Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, İstanbul'da gerçekleşen Büyükler Atletizm Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmasında uzun atlama branşında birinci olarak altın madalya, üç adım atlama branşında ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuya başarılar dileyerek tebrik etti.

Hayriye Nur Arı Bilecik\'i temsil etti ve madalya kazandı
26.01.2024 - 10:45,
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Büyükler Atletizm Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmasında Hayriye Nur Arı Bilecik'i temsil etti.

İstanbul'da gerçekleşen Büyükler Atletizm Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmasında, Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, uzun atlama branşında 1'inci olarak altın madalyanın sahibi olurken, üç adım atlama branşında ise; 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Şubat ayında gerçekleşecek Büyükler Balkan Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecek olan sporcumuza başarılar dileriz" ifadelerini kullanarak Hayriye Nur Arı'yı tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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