Hazal Burun'un Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
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Hazal Burun'un Altın Madalya Hedefi

03.06.2026 11:35
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Milli okçu Hazal Burun, 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak için yoğun antrenman yapıyor.

Milli Okçu Hazal Burun, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsünün en üst basamağına çıkarak Türkiye'ye altın madalya getirmek istiyor.

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda altın madalya kazanan milli okçu Hazal Burun, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Haziran ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası 3. Ayak yarışlarında da mücadele edecek sporcu, burada da altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

En büyük hayali ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olan Hazal Burun, AA muhabirine, çok yoğun çalıştıklarını söyledi.

2024 Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde üçüncü olduğunu ve altın madalya kazanmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Hazal, "O zaman kendime demiştim ki 'Bir sonraki şampiyonada birinci olacaksın' ve şimdi bu madalyayı kazandım. Adım adım çalışıyoruz, ter döküyoruz ve bunun karşılığını almak çok gurur verici ve çok mutlu oluyorum." dedi.

Başarılı sporcu, yine Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası 3. Ayak yarışlarında en iyi performansı sergileyerek kürsünün en üstüne çıkmayı hedeflediğini aktardı.

"Çok fazla emek veriyoruz"

Bütün yarışlara sıkı bir şekilde hazırlandığını vurgulayan Hazal Burun, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevilen her iş biraz yorucu oluyor. Sevdiğimiz işe emek verdiğimiz ve bunun karşılığını aldığımız zaman bizim için çok büyük mutluluk. O yüzden bence her emek yani karşılığını aldıktan sonra çok gurur verici. Çok çalışıyoruz, neredeyse bütün gün çalışıyoruz. Çok fazla emek veriyoruz ve karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Olimpiyatlarda da altın madalya almak istiyorum ve bunun için de çok çalışıyoruz. Çok iyi bir takımız ve ilerisi için de daha iyi olacağımıza eminim."

Hedefinin her zaman birinci olmak olduğunu anlatan Hazal Burun, "Çok hassas müsabakalarımız oluyor. Elimizden gelen her mücadeleyi veriyoruz ama bazen bizden kaynaklı olmayan rüzgar ile alakalı veya o an heyecanını kontrol edememekten dolayı sorun yaşayabiliyoruz. Her şeye rağmen olumsuzlukları bir kenara bırakıp çok iyi mücadele etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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