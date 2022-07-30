Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması - Son Dakika
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Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması

30.07.2022 18:39
Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması

"Haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim"İSTANBUL,- Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, "haziran ayında kulübümle olan...

"Haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim"

İSTANBUL,- Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, "haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum.  Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi.

Emirhan İlkhan, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Süreç sonunda transferi olup ya da olmayacağını bilmediğini belirten Emirhan, "Yurt dışına transfer hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum.  Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.


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Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor Beşiktaş: 'Emirhan İlkhan'a transfer teklifi gelmiştir' Beşiktaş: 'Emirhan İlkhan'a transfer teklifi gelmiştir'
Kaynak: DHA

Emirhan İlkhan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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