Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al-Shamal: 2 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al-Shamal: 2

29.06.2022 19:59
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al-Shamal: 2

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşılaştı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Teknik Direktör Jorge Jesus; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Bruma, Lincoln Henrique ve Mbwana Samatta 11'iyle başladı. Dengeli geçen ilk yarıyı Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya farklı bir 11'le başlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyet gollerini 10. dakikada Bruma, 60. dakikada Enner Valencia, 66. dakikada Mergim Berisha, 88. dakikada Serdar Dursun attı. Katar ekibinin golleri ise 54. dakikada Amjad Attwan ile 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'ten geldi.

(İHA)

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Fenerbahçe, hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi Fenerbahçe, hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal karşısında galip Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal karşısında galip
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al-Shamal: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Al-Shamal: 2 - Son Dakika
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