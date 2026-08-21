HBB, Antakya’da yeni halı sahayı hizmete açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'ne kazandırılan halı saha düzenlenen futbol turnuvasıyla hizmete açıldı.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir'in katıldığı açılış programında gençler futbol turnuvasında bir araya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar dostluk ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

HBB tarafından il genelinde gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla yapılması planlanan 40 halı sahanın 37'sinin tamamlandığı bildirildi.

Yaylacık Mahallesi Muhtarı Lütfü Yıldırım ve mahallede yaşayan çocuklar, mahalleye kazandırılan halı saha nedeniyle HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti.