Hearts-Medipol Başakşehir

Hearts ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tynecastle Park
Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)
Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka
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