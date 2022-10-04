Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı

04.10.2022 10:29

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ancak yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, yönetimle maaş pazarlığına oturdu. Yıllık 10 milyon TL kazanan 23 yaşındaki oyuncu, yönetimin kendisine sunduğu teklifin çok üzerinde bir maaş talep ederek görüşmeleri zora soktu.

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarından geçerli notu alamadı. Adana Demirspor maçında da yoğun bir şekilde eleştirilen Aktürkoğlu, hocası Okan Buruk'tan da kesik yemek üzere.

ARADA ÇOK FAZLA FARK VAR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bir yandan da maaş konusunda yönetimle masaya oturan genç futbolcunun, 10 milyon TL olan ücretinin 30 milyon TL'ye yükseltilmesini beklediği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi ise, futbolcusunun ücretini 10 milyon TL daha artırarak, 20 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyordu.

Kerem Aktürkoğlu yönetimle maaş pazarlığında! İstediği rakam herkesi şaşırttı

KEREM'E KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalan Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarından yoğun tepki aldı. Adana Demirspor maçı sonrası kadroda revizyona gitmeyi planlayan Okan Buruk'un, genç oyuncuyu kulübeye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YORUMLAR (2)
500
Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı iddia: Mauro Icardi emekli olmayı düşünüyor Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement