Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarından geçerli notu alamadı. Adana Demirspor maçında da yoğun bir şekilde eleştirilen Aktürkoğlu, hocası Okan Buruk'tan da kesik yemek üzere.

ARADA ÇOK FAZLA FARK VAR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bir yandan da maaş konusunda yönetimle masaya oturan genç futbolcunun, 10 milyon TL olan ücretinin 30 milyon TL'ye yükseltilmesini beklediği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi ise, futbolcusunun ücretini 10 milyon TL daha artırarak, 20 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyordu.

KEREM'E KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalan Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarından yoğun tepki aldı. Adana Demirspor maçı sonrası kadroda revizyona gitmeyi planlayan Okan Buruk'un, genç oyuncuyu kulübeye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.