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Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu

18.11.2021 11:17
Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu

Son dakika spor haberine göre İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Tuzla Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti.

İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Tuzla Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan Duygu Turan, şampiyonada rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Tuzla'da matematik öğretmeni olan Fatmahanım Gökçe ise final maçını kaybederek dünya ikincisi oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı her iki sporcu ile görüşerek başarıları için tebrik etti.

15-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Tuzla Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti. 65 ülkeden bin 364 sporcunun katıldığı turnuvada Duygu Turan, 50 kiloda tüm rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Duygu Turan, Kick Boks'un yanında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs ile ön safhada savaşan sağlık çalışanı olarak görev yapıyor. Mesai saatinde korona virüs ile savaşan Duygu Turan, mesai saatinin dışında ise Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanarak şampiyon oldu. Ayrıca Tuzla'da matematik öğretmeni olan Fatmahanım Gökçe ise final maçını kaybederek 52 kiloda dünya ikincisi oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her iki sporcu ile görüşerek başarıları için tebrik etti.

"Üniformamı, maskemi ve eldiveni çıkartıp antrenmana koştum"

Turnuvaya hazırlık sürecini anlatan Duygu Turan, "Turnuva çok güzel geçti. Şampiyon oldum ve altın madalya ile döndüm. Çok mutluyum. Benim için çok zor bir süreç oldu. Ben hemşirelik mesleği ile uğraştığım için daha çok tehlike altındaydım. Korona virüs hastalarına baktım. Hem kulübe bunu bulaştırmamaya çalıştım hem de bu hastalığı kapmamaya çalıştım. Aynı zamanda da iki yıldır maçlarımız iptal oluyordu. Üzerimde ayrı bir stres vardı. Bir daha hiç maça gidemeyeceğimi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir dönem geçirdik. Sonra maçımız oldu ve güzel bitirdik. Bu süreçte eldivenlerimi, maskelerimi, üniformamı çıkartıp antrenmana koştum. Daha sonra antrenman kıyafetlerimi çıkarıp hemşire kıyafetlerimi giydim. Benim için zor bir süreç oldu" dedi.

52 kiloda dünya ikincisi olan Fatmahanım Gökçe ise, "Turnuva benim için güzel geçti. Takım olarak büyük bir başarı elde ettik. İlk defa bu kadar çok madalyamız oldu. Matematik öğretmeniyim, aynı zamanda 5 senedir kick boks ile ilgileniyorum. Zorlukları oluyor ama bu bana keyif veriyor. Sabah 8'den 2'ye kadar okulda oluyorum. Daha sonra antrenmana gidiyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu

Tuzla Belediyesi, Kick Boks, İtalya, Tuzla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Hem korona virüs ile hem de rakipleri ile savaşan hemşire Duygu Turan, kick boksta dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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