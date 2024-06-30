Hendek'te 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde güreş ağalığı devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hendek'te 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde güreş ağalığı devredildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde iş insanı Faruk Koç, güreş ağalığını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den devraldı. Etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 296 sporcu mücadele etti ve başpehlivan Mustafa Arslan oldu.

30.06.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde iş insanı Faruk Koç, güreş ağalığını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den devraldı.

Bu yıl 20.'si düzenlenen 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği', Selman Dede Mesire Alanı'nda yapıldı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar kıran kırana geçen müsabakaları izledi. Güreşlere katılan mevcut güreş ağası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katılımcıları selamlayarak başarılar diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 296 sporcu dereceye girmek için ter döktü. Mücadelenin sonunda ise 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde başpehlivan Mustafa Arslan oldu. Etkinlik sonunda iş insanı Faruk Koç, 2024 yılının son ağası Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den güreş ağalığını devraldı. Hendek ilçesinde düzenlenen güreşlerin yeni ağası Faruk Koç oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Mustafa Arslan, Faruk Koç, Türkiye, Sakarya, Hendek, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hendek'te 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde güreş ağalığı devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde güreş ağalığı devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement