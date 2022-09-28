EHF Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk hakeme görev verildi

Hentbol EHF Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Celje Pivovarna Lasko arasında yarın oynanacak karşılaşmayı, Türk hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz yönetecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Barcelona'nın, Slovenya ekibi Celje Pivovarna Lasko'yu konuk edeceği EHF Şampiyonlar Ligi grup maçında, Hentbol Erkekler Süper Lig hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz görev alacak.
Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
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