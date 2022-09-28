Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Barcelona'nın, Slovenya ekibi Celje Pivovarna Lasko'yu konuk edeceği EHF Şampiyonlar Ligi grup maçında, Hentbol Erkekler Süper Lig hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz görev alacak.

Kaynak: AA

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › EHF Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk hakeme görev verildi - Son Dakika

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