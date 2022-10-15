Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup oldu.
Ankara Yenimahalle Belediyespor, organizasyonun ikinci turu ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla karşılaştı.
Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitiren Ankara Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda bu avantajını kaybederek mücadeleyi 34-33 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı yarın yine aynı salonda oynanacak.
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