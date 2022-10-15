Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

15.10.2022 21:22
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup oldu.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup oldu.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, organizasyonun ikinci turu ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla karşılaştı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitiren Ankara Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda bu avantajını kaybederek mücadeleyi 34-33 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı yarın yine aynı salonda oynanacak.

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Kaynak: AA

İtalya, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

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