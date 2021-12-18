Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında 5 karşılaşma oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Tokat Gençlik- Beşiktaş: 23-44
Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 28-26
Beykoz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor: 27-25
Mamak Belediyespor-Spor Toto: 21-40
Antalyaspor- Hatayspor: 26-29
Türkiye Hentbol Federasyonunun maç programında, bugün oynanması gereken İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşmasının iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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