Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta yarın Beykoz Belediyespor maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yarın Beykoz Belediyespor-Giresunspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş-Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor'un da yer aldığı diğer dört maç 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Beykoz Belediyespor- Giresunspor (THF Serdar Seymen)
22 Kasım Pazar:
14.00 Beşiktaş-Spor Toto (THF Serdar Seymen)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)
16.00 İstanbul Gençlikspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (THF Serdar Seymen)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Mihalıççık Belediyesi)
Kaynak: AA
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