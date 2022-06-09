Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi

09.06.2022 14:59

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Van'da "Hentbol Nedir?

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Van'da "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada büyük beğeni toplayan 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü gerçekleştirdi.

Edremit ilçesindeki Süphan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Serkan Maho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna duyduğu merakını, "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği cevapla gösterince başkan Uğur Kılıç'tan maç sözü almıştı.

Başkan Kılıç, beraberinde milli takım kaptanlarından Ramazan Döne ile Van'a gelerek, Serkan Maho'ya üzerinde milli takım sporcularının imzasının bulunduğu formayı hediye etti.

Kılıç ve Ramazan Döne, daha sonra Süphan Spor Salonu'nda Serkan ve takım arkadaşlarıyla hentbol maçı yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sonrası yaptığı açıklamada, Serkan'a verdiği sözü yerine getirmek için Van'a geldiklerini belirterek, "Serkan'la birlikte diğer arkadaşlarıyla da tanıştık, çok keyifli ve güzel bir maç oldu. Serkan, milli takım oyuncumuz Ramazan Döne'ye gol attı. Çok başarılıydı. Serkan'a bir sözümüz var, Van'da bir tane daha hentbol takımı oluşturacağız." diye konuştu.

Milli takım kaptanlarından Ramazan Döne ise hentbol konusunda çok yetenekli çocukların olduğunu kaydederek, "Çocuklarla birlikte olmak keyifli, çok mutluyum. Serkan büyüsün, gelişimini yeterince tamamlasın yeniden karşılaşırız. Çocuklarımız yetenekli, tüm çocuklarımızı milli takımlarda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

Serkan Maho da başkan Kılıç ve Ramazan Döne'ye teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum." dedi.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kılıç ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Özsoy, Serkan Maho'yu da hentbol merakından dolayı kutladı.

Diğer çocuklara da forma hediye eden Kılıç, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi

YORUMLAR
500
Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: 'Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz' Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: 'Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz' 91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi 91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement