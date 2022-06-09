Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, 10 yaşındaki Serkan'a verdiği maç sözünü yerine getirdi

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Van'da "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada büyük beğeni toplayan 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü gerçekleştirdi.

Edremit ilçesindeki Süphan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Serkan Maho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna duyduğu merakını, "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği cevapla gösterince başkan Uğur Kılıç'tan maç sözü almıştı.

Başkan Kılıç, beraberinde milli takım kaptanlarından Ramazan Döne ile Van'a gelerek, Serkan Maho'ya üzerinde milli takım sporcularının imzasının bulunduğu formayı hediye etti.

Kılıç ve Ramazan Döne, daha sonra Süphan Spor Salonu'nda Serkan ve takım arkadaşlarıyla hentbol maçı yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sonrası yaptığı açıklamada, Serkan'a verdiği sözü yerine getirmek için Van'a geldiklerini belirterek, "Serkan'la birlikte diğer arkadaşlarıyla da tanıştık, çok keyifli ve güzel bir maç oldu. Serkan, milli takım oyuncumuz Ramazan Döne'ye gol attı. Çok başarılıydı. Serkan'a bir sözümüz var, Van'da bir tane daha hentbol takımı oluşturacağız." diye konuştu.

Milli takım kaptanlarından Ramazan Döne ise hentbol konusunda çok yetenekli çocukların olduğunu kaydederek, "Çocuklarla birlikte olmak keyifli, çok mutluyum. Serkan büyüsün, gelişimini yeterince tamamlasın yeniden karşılaşırız. Çocuklarımız yetenekli, tüm çocuklarımızı milli takımlarda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

Serkan Maho da başkan Kılıç ve Ramazan Döne'ye teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum." dedi.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kılıç ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Özsoy, Serkan Maho'yu da hentbol merakından dolayı kutladı.

Diğer çocuklara da forma hediye eden Kılıç, hatıra fotoğrafı çektirdi.