Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın başlıyor, 8 Kasım'da sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın başlıyor, 8 Kasım'da sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın ve 8 Kasım'da oynanacak. Yarın Ortahisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe-Yalıkavak, 8 Kasım'da MC Sistem Yozgat-Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor-Odunpazarı karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.30 Göztepe-Yalıkavak (Celal Atik)

8 Kasım Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Rıza Kayaalp)

16.00 Üsküdar Belediyespor- Odunpazarı (Çamlıca)

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesporBüyükşehir BelediyesporOdunpazarıOrtahisarÜsküdarYozgatManisaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:16:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın başlıyor, 8 Kasım'da sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android