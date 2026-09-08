Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar'ı 45-30 mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 45-30 yendi. İlk yarıyı 20-15 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da farkı koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 45-30 yendi.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek maçtan 45-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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