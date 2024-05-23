Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Final Serisi 3. Maçı Yarın Oynanacak - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Final Serisi 3. Maçı Yarın Oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Final Serisi 3. Maçı Yarın Oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçı, Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak arasında yarın oynanacak. Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşma, şampiyonluk serisindeki eşitliği bozmak için büyük önem taşıyor. Serinin dördüncü maçı ise 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak ve üç galibiyet alan takım şampiyon olacak.

23.05.2024 10:31
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, yarın Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Şampiyonluk serisinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin ilk 2 maçı sezonu daha üst sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ın ev sahipliğinde oynanmıştı.

İlk maçı 35-31 Yenimahalle Belediyespor, ikinci karşılaşmayı ise 35-26 Armada Praxis Yalıkavak kazanmıştı.

Final serisinde dördüncü maç da 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: AA

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