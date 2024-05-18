Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi başlıyor - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi başlıyor

Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak olan Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçı yarın saat 14.00'te başlayacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. Maç programı ise şu şekilde: 21 Mayıs Salı ve 24 Mayıs Cuma günleri de oynanacak olan maçların ardından, gerekirse 26 Mayıs Pazar ve 29 Mayıs Çarşamba günleri de maçlar oynanacak.

18.05.2024 11:11
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor yarın karşılaşacak.

İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Mayıs Salı:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

24 Mayıs Cuma:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

26 Mayıs Pazar (Gerekirse):

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA

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