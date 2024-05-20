Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İkinci Karşılaşmalar Yapıldı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İkinci Karşılaşmalar Yapıldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İkinci Karşılaşmalar Yapıldı

Konyaaltı Belediyespor, üçüncülük mücadelesinde Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek seriyi 2-0 kazandı. Görele Belediyespor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Üsküdar Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ligi yedinci sırada tamamladı.

20.05.2024 20:07
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabında ikinci karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre üçüncülük mücadelesinde Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Konyaaltı Belediyespor, lig üçüncüsü oldu.

Beşincilik-altıncılık etabında Görele Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin galibi, 23 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

Ligde 7-8.'lik etabında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ligi yedinci sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İkinci Karşılaşmalar Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İkinci Karşılaşmalar Yapıldı - Son Dakika
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