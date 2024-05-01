Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'nde play-off programı belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonu birinci tamamlayan Konyaaltı Belediyespor ile diğer sıralamalarda yer alan takımlar play-off şampiyonluk etabında mücadele edecek. Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar ise play-off sıralaması için maç yapacak. Play-off programı ise belirlendi ve maçlar 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

01.05.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor'un birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar play-off şampiyonluk etabında oynayacak.

Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar ise play-off sıralaması için maç yapacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off şampiyonluk etap programı şöyle:

9 Mayıs Perşembe:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

10 Mayıs Cuma:

13.30 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

11 Mayıs Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Mayıs Pazar:

19.00 Konyaaltı Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

14 Mayıs Salı (Gerekirse):

15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)

15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu - Son Dakika

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