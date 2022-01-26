Üye Girişi
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Son Dakika

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

26.01.2022 17:04
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de oynanan A Grubu maçları sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağspor, Sivas'ta oynanan B Grubu maçları sonunda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, Yozgat'ta oynanan D Grubu maçları sonunda ise Yalıkavak Belediyespor ve EGO Spor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Adana'da oynanacak C Grubu maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 22-31

Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor: 38-33

Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Ordu'da oynanan D Grubu maçları tamamlandı.

Grupta ilk iki sırayı alan Spor Toto ve Eskişehir Ormanspor, tur atlayarak çeyrek finale yükseldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen A, B ve C gruplarında maç tarihleri daha sonra duyurulacak.

Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün oynan maçların sonuçları şöyle:

Ordu Gençlerbirliği-Eskişehir Ormanspor: 31-31

Mamak Belediyespor-Spor Toto: 20-22

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Hentbol, Mardin, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Son Dakika Spor


Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti         
17:08
Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü         
17:02
Kaportacılarda kar mesaisi başladı! Kazalar artınca randevulu çalışmaya başladılar Kaportacılarda kar mesaisi başladı! Kazalar artınca randevulu çalışmaya başladılar         
16:54
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55

Son Dakika Haberleri
17:08 Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti
17:01 Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi
16:48 Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başında ki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi
16:43 Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
16:40 Ghezzal kendisine forvet arıyor! Gomis'e yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu
16:36 Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçı hipotermi yüzünden hayatını kaybetti
16:21 Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek
16:17 Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz
16:04 Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın
15:53 İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 17:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement