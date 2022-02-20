ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş'a 15-22 yenildi.

Eskişehir Ormanspor'un evinde konuk ettiği Beşiktaş taraftarlarının tribünde uyarılara rağmen taşkınlık çıkarması nedeniyle maç 2 kez dururken, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı.

Maç, yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlarken, bir taraftar gözaltına alındı.