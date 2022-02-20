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ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

20.02.2022 22:55

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 16. haftada evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş'a 15-22 yenildi.

Eskişehir Ormanspor'un evinde konuk ettiği Beşiktaş taraftarlarının tribünde uyarılara rağmen taşkınlık çıkarması nedeniyle maç 2 kez dururken, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği taraftarlar salondan çıkarıldı.

Maç, yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlarken, bir taraftar gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı
ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı

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Hentbol Erkekler Süper Ligi, Eskişehir, Beşiktaş, Polis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ESKİŞEHİR - Olaylı hentbol maçını Beşiktaş kazandı - Son Dakika Spor


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