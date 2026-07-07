Hentbol Şampiyonası Romanya'da Başlıyor

Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.

Kaloşvar ve Turda kentlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 8-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

B Grubu'nda yer alan Türkiye; Faroe Adaları, İsviçre ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya katılan 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırada yer alan ekipler, 2. tur gruplarına yükselecek. Diğerleri ise klasman maçları oynayacak.

Takımların 4'erli 3 gruba ayrılacağı 2. turda ise ilk 2 sırayı alanların yanı sıra en iyi 3'üncüler kontenjanından da 2 takım, çeyrek finalist olacak.

20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı'nın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.30 İsviçre-Türkiye

9 Temmuz:

14.30 Faroe Adaları-Türkiye

11 Temmuz:

14.30 Türkiye-Sırbistan