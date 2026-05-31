Hentbol Süper Lig'de 2025-26 Sezonu Tamamlandı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 2025-26 sezonu sona erdi.
Ligde sezon, play-off etabının 10'uncu haftasındaki maçlarla tamamlandı. Play-out etabı 10'uncu haftasındaki Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı ise konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.
Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, art arda 3'üncü, toplamda 19'uncu kez mutlu sona ulaştı.
Nilüfer Belediyespor 2'nci, Spor Toto 3'üncü, İstanbul Gençlikspor ise 4'üncü oldu.
Normal sezonun sonuncusu DEPSAŞ Enerji As'ın yanı sıra play-out etabını son 3 sırada bitiren Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor ve Rize Belediyespor da küme düştü.
Play-off etabının son haftasındaki maçların sonuçları ve 2025-26 sezonunun genel sıralaması şöyle:
Sonuçlar
Spor Toto-Altınpost Giresunspor: 44-32
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 38-32
Sıralama
|Sıra
|Takım
|1
|Beşiktaş
|2
|Nilüfer Belediyespor
|3
|Spor Toto
|4
|İstanbul Gençlikspor
|5
|Altınpost Giresunspor
|6
|Trabzon Büyükşehir Belediyespor
|7
|Beykoz Belediyespor
|8
|Güneysuspor
|9
|Mihalıççık Belediyespor
|10
|Rize Belediyespor
|11
|Köyceğiz Belediyespor
|12
|Ankara Hentbol
|13
|DEPSAŞ Enerji As
