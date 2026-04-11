Hentbol Süper Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 5. haftası, 5 maçla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Altınpost Giresunspor-Spor Toto: 31-35
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 27-30
İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-29
Play-out
Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor: 31-32
Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor: 24-31
Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.
