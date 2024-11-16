Hentbol Süper Lig'de 9. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasına iki maçla devam edildi.
Günün ilk maçında Adasokağı, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 46-32 yendi.
Diğer karşılaşmada ise Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-27 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Haftanın açılış maçında dün Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 42-29 yenmişti.
Ligde Görele Belediyespor- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçları, 24 Aralık'ta oynanacak.
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