Hentbol Süper Lig'de 9. Hafta Maçları

Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasına iki maçla devam edildi.

Günün ilk maçında Adasokağı, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 46-32 yendi.

Diğer karşılaşmada ise Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-27 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın açılış maçında dün Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 42-29 yenmişti.

Ligde Görele Belediyespor- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçları, 24 Aralık'ta oynanacak.