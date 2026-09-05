Hentbol Süper Lig'de Göztepe 2. kez kaybetti, lider Beşiktaş fark attı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tamamlandı; Göztepe, İstanbul Gençlikspor'a 32-29 yenildi, Beşiktaş ise Spor Toto'yu 36-27 mağlup etti. Kadınlar Süper Lig'de ise 3 maç oynandı ve liderlik mücadelesi 8 Eylül'deki Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçıyla netleşecek.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de ise 3 maç yapıldı.
Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası, 8 Eylül Salı günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor mücadelesiyle sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Göztepe- İstanbul Gençlikspor: 29-32
Giresunspor-Beykoz Belediyespor: 43-40
Spor Toto- Beşiktaş: 27-36
Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-25
Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 29-27
Kadınlar Süper Lig
Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor: 31-29
Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor: 24-28
Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe: 32-24
Kaynak: AA
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