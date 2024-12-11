Hentbol Süper Ligi Vedat Pars Anısına Oynanacak - Son Dakika
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Spor

Hentbol Süper Ligi Vedat Pars Anısına Oynanacak

2024-25 sezonu, hayatını kaybeden antrenör Vedat Pars anısına düzenlenecek.

11.12.2024 15:16
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Hentbol Erkekler Süper Ligi 2024-25 sezonu, hayatını kaybeden Beşiktaş Rezerv Hentbol Takımı'nın yardımcı antrenörü anısına Vedat Pars adıyla oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, ligin "Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu" ismiyle oynanmasına karar verdi.

Sporcu ve antrenör olarak 1993 yılından bu yana Türk hentboluna katkı veren Vedat Pars (Valery Parshkov), yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 3 Aralık'ta hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra ise hayata gözlerini yummuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Süper Ligi Vedat Pars Anısına Oynanacak - Son Dakika

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