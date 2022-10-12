Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası iki maçla sona erdi.
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi: 31-27
Kastamonu Belediyespor-Totemcard Adasokağıspor: 41-24
Kaynak: AA
Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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