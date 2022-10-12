Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

12.10.2022 19:44
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası iki maçla sona erdi.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası iki maçla sona erdi.

Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi: 31-27

Kastamonu Belediyespor-Totemcard Adasokağıspor: 41-24

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika

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