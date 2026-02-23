Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi

Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi
23.02.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızlarda Antalya 75. Yıl, erkeklerde Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonasında kızlarda Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 19-23 Şubat'ta Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 16 takım ve 256 sporcu katıldı.

Şampiyonada kızlarda Ankara Özel Bilim Koleji Anadolu Lisesi'ni 34-25 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Trabzon Spor Lisesini 27-26 yenen Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun tarafından verildi.

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi antrenörü Serkan Sakbaş, AA muhabirine, farklı liglerde ve kulüplerde 18'inci kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Aynı "iştahla" oyuncu yetiştirmeye çalıştığını belirten Sakbaş, "Birçok jenerasyon yetiştirdim ve devam edeceğim, Allah bana güç verdikçe. Şükürler olsun ki yine şampiyonluk bize nasip oldu. Çok çalışmamızın karşılığını aldık, umarım bundan sonra çok daha güzel olacak." dedi.

Antalya 75 Yıl Cumhuriyet Lisesi oyuncusu Gazel Dikmen da, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bolu Özel İmza Anadolu Lisesinin antrenörü Bayram Kaya, 7. kez kupa kazandıklarını belirterek, "Çocuklarımızla 9. yılımız, 7. kupamız. Her sene bir kupa sözümüz vardı, çok şükür bunu da tuttuk. Devam edeceğiz, inşallah Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi oyuncusu Efe Aslan da, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Antalya, Türkiye, Amasya, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:57:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.