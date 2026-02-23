Hentbol Türkiye Şampiyonu Belirlendi

Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonasında kızlarda Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 19-23 Şubat'ta Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 16 takım ve 256 sporcu katıldı.

Şampiyonada kızlarda Ankara Özel Bilim Koleji Anadolu Lisesi'ni 34-25 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Trabzon Spor Lisesini 27-26 yenen Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun tarafından verildi.

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi antrenörü Serkan Sakbaş, AA muhabirine, farklı liglerde ve kulüplerde 18'inci kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Aynı "iştahla" oyuncu yetiştirmeye çalıştığını belirten Sakbaş, "Birçok jenerasyon yetiştirdim ve devam edeceğim, Allah bana güç verdikçe. Şükürler olsun ki yine şampiyonluk bize nasip oldu. Çok çalışmamızın karşılığını aldık, umarım bundan sonra çok daha güzel olacak." dedi.

Antalya 75 Yıl Cumhuriyet Lisesi oyuncusu Gazel Dikmen da, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bolu Özel İmza Anadolu Lisesinin antrenörü Bayram Kaya, 7. kez kupa kazandıklarını belirterek, "Çocuklarımızla 9. yılımız, 7. kupamız. Her sene bir kupa sözümüz vardı, çok şükür bunu da tuttuk. Devam edeceğiz, inşallah Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi oyuncusu Efe Aslan da, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.