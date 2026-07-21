Hentbolcu Aile: Nurceren ve Coşkun Göktepe

A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ile eşi milli hentbolcu Coşkun Göktepe'nin aile yaşamlarına sporculuk kariyerleri eşlik etti.

Nurceren ile Coşkun, Anadolu Ajansının "hentbolcu aileler" dosyasının ilk haberinde, kariyerlerini, 15 yıla yaklaşan birlikteliklerini ve hentbolun hayatlarına kattıklarını değerlendirdi.

Nurceren ile Coşkun Göktepe'nin hikayesi, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen milli takım kampında başladı. O dönem A Milli Erkek Takımı kadrosunda yer alan Coşkun Göktepe ile Genç Milli Takım forması giyen Nurceren Akgün'ün arkadaşlığı zamanla nikah masasına ulaştı.

2017 yılında evlenen Nurceren ile Coşkun, bugün hem Türk hentbolunun önemli isimleri arasında yer alıyor hem de aynı "sporcu tutkusunu" paylaşmaya devam ediyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Nurceren Akgün Göktepe, 11 yaşında Antalya'da ilkokulda hentbola başladığını anlatarak "Hentbol benim için sadece spor değil, bir yaşam biçimi. Bugün karakterimden hayat görüşüme kadar beni ben yapan her şeyde hentbolun katkısı var." diye konuştu.

Nurceren, altyapı yıllarında tribünden izlediği milli sporcularla yıllar sonra aynı formayı paylaşmanın unutamayacağı bir duygu olduğunu aktardı.

Milli takım kaptanlığına uzanan hentbol serüvenini "Tarif edilemez bir mutluluk." sözleriyle anlatan tecrübeli oyuncu, küçük yaşta kurulan doğru altyapının kariyerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Kaleci eşinin savunma ve şut analizlerinde kendisine önemli katkı verdiğini vurgulayan Nurceren, "Ben biraz daha duygusalım. Maç kaybettiğimiz zaman iki gün boyunca pozisyonları düşünürüm. Kaçırdığım şutları, savunmaları sürekli Coşkun'a sorarım. O ise çok daha sakin yaklaşır. Bana nerede hata yaptığımı anlatır, moral verir. En büyük destekçim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Milli takım kaptanlığı tarif edilemez bir mutluluk"

21 yıldır hentbol oynayan Coşkun ise branşla lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığını, az süre futbol kaleciliği de yaptıktan sonra hentbola yöneldiğini anlattı.

Coşkun, "İyi ki bu sporu seçmişim. Bugün sahip olduğum her şeyde hentbolun büyük payı var." dedi.

Eşiyle aynı branşı yapmanın en büyük avantajının birbirlerini çok iyi anlamaları olduğunu aktaran Coşkun, "Birbirimizin oynadığı pozisyonları analiz ediyor, maç görüntülerini birlikte izliyoruz. Bu da hem sporculuğumuza hem evliliğimize katkı sağlıyor. Rakip kalecilerin zaaflarını birlikte değerlendiriyoruz. Ben kaleci gözüyle, Nurceren ise kendi pozisyonu açısından maçı analiz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yine Nurceren ile evlenirim"

Yaklaşık 15 yıllık birlikteliklerinin uzun yıllarca da mutlu bir şekilde devam etmesini dilediğini ifade eden Coşkun Göktepe, "Yeniden başa dönsem yine Nurceren ile evlenirdim." dedi.

Nurceren Akgün Göktepe de "İyi ki Coşkun ile evlenmişim. Karakter olarak birbirimize çok benziyoruz, birbirimizi dengeliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hentbolu tek kelimeyle anlatmaları sorusuna Coşkun Göktepe "tutku", Nurceren Akgün Göktepe ise "bağımlılık" yanıtını verdi.

Milli çift, evlerinde kupalar, milli takım formaları ve hentbol anılarının önemli yer tuttuğunu, yoğun sezon temposunda boş vakitlerini Ankara dışında doğada geçirmeyi tercih ettiklerini, beraber film izlemeyi sevdiklerini ve hentboldan uzak kalamayacaklarını sözlerine ekledi.