Hentbolda 7. Hafta Maç Programı

Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Anadolu Üniversitesi- Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

3 Kasım Pazar:

16.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak (Yüreğir Serinevler)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Üçevler)

4 Kasım Pazartesi:

18.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (13 Şubat)