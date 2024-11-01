Hentbolda 7. Hafta Maç Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Anadolu Üniversitesi- Ortahisar Belediyespor (Porsuk)
3 Kasım Pazar:
16.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak (Yüreğir Serinevler)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Üçevler)
4 Kasım Pazartesi:
18.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (13 Şubat)
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