Hentbolda Avrupa Şampiyonası ve Kepez Belediyespor\'un Rakibi Belli Oldu

HENTBOL Erkek U18 ve U20 Milli Takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin yanı sıra; EHF Kulüplü Gençler Kupası'nda mücadele edecek Kepez Belediyespor'un rakibi de belli oldu.

20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkek U18 Milli Takımının şampiyonadaki rakipleri belli oldu.

29 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek, 24 takımın 6 grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alacak Milliler; Almanya, Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.

ERKEK U20 MİLLİ TAKIMI B GRUBU'NDA YER ALDI

Erkek U20 Milli Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri de çekilen kura neticesince belli oldu. Romanya'nın Cluj kentinde 8-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, toplam 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alacak Milliler; Sırbistan, İsviçre ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.

KEPEZ BELEDİYESPOR'UN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ METZ HANDBALL

Türkiye'yi EHF Kulüplü Gençler Kupası'nda ilk kez temsil edecek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün, eleme turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi kulüplerinin altyapı takımlarının mücadele ettiği prestijli organizasyonda yer alacak temsilcimiz, yarı finalde Fransa'nın Metz Handball takımıyla karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun organizasyonunda, 2-3 Nisan tarihlerinde Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak diğer yarı final mücadelesi ise Romanya temsilcisi CSM Bucure?ti ile Danimarka ekibi Odense Handbold arasında oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu olarak bu organizasyona katılma hakkı elde eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin altyapı takımlarına karşı önemli bir sınav verecek.