Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

24.09.2022 18:36
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 3 maç oynandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 3 maç oynandı.

Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 28-31

Beykoz Belediyespor-Mihalıççıkspor: 30-24

İzmir Büyükşehir Belediyespor- MKE Ankaragücü: 36-30

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika

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