Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 3 maç oynandı.
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 28-31
Beykoz Belediyespor-Mihalıççıkspor: 30-24
İzmir Büyükşehir Belediyespor- MKE Ankaragücü: 36-30
Kaynak: AA
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Son Dakika › Spor › Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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