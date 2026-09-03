Hentbolda Nilüfer Belediyespor yeni sezonda zirveyi hedefliyor ve galibiyetle başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, yeni sezonda yer aldığı tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı amaçlıyor.

Son yıllardaki başarılarıyla hentbolda adından söz ettiren Nilüfer Belediyespor, bu grafiğini sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sezon başında yeni kadro yapılanmasına giden ve başantrenör Aydemir Aslankaya'yı takımın başına getiren Bursa temsilcisi, ligdeki ilk maçından da galibiyetle ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, Avrupa kupalarında Erkekler Süper Lig'de bu sezon da üst sıraları hedefliyor.

"Şampiyonluk yolunda büyük adım atma zamanı geldi"

Başantrenör Aydemir Aslankaya, AA muhabirine, amaçlarının bu sezon güzel ve zevk veren oyunu sahaya yansıtmak olduğunu söyledi.

Kadroda yeni bir oluşuma gittiklerini belirten Aslankaya, en kısa zamanda eksikleri tamamlayıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Aslankaya, seyircilerin her maçta iddialı bir takım göreceklerini vurgulayarak, "Bu seneki hedefimiz güzel ve keyif veren hentbol oynamak. Onu da başaracağımıza inanıyorum. Şampiyon da olabiliriz, ikinci de olabiliriz, üçüncü de olabiliriz ama dediğim gibi bu hemen olan şeyler değil, belli bir süreç gerekiyor." dedi.

Nilüfer Belediyespor'un şampiyonluk yolunda büyük adım atmasının zamanının geldiğini anlatan Aslankaya, şöyle konuştu:

"Ben daha önce bu kulüpte çalıştım. O zamanlar takımın bu kadar iddialı hedefleri yoktu. Bu yıl olur, olmazsa seneye artık. Nilüfer Belediyespor şampiyonluk için oynayacak bir pozisyona geldi diye düşünüyorum. Nilüfer Belediyespor ligin lokomotif ve kaliteli ekiplerinden biri. O kalitesini sahaya yansıttığı müddetçe neden şampiyonluk olmasın. Ülkemizde ikinciliğin çok fazla bir anlamı yok ama ikincilik de üçüncülük de büyük emek gerektiren durumlar. Herkesin gönlünden geçen şampiyon olmak. Biz şampiyon olmak ya da iyi bir yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız."

"Bu sene de iyi takımımız var"

Takım kaptanlarından Tolga Özbahar da kadrodan birçok kişinin ayrıldığını ve genç oyuncuların dahil olduğunu dile getirdi.

Uyum sürecinin zaman aldığını anlatan Tolga, hedeflerinden şaşmadıklarını kaydetti.

Tolga Özbahar, tüm kulvarlarda zirveyi hedeflediklerini belirterek, şunları aktardı:

"Yeni başladık, sakatlıklarımız vardı yeni düzeldi. Bence iyi bir takımız. İnşallah daha iyi olacağız. Bu sene daha dinamik takım olmak istiyoruz. Geçen sene de çok iyi takımımız vardı, bu sene de iyi takımımız var. Daha dinamik takım olup lig ve Avrupa'da inşallah en kötü geçen seneki başarıları yakalamak istiyoruz. Bu sene ligde en kötü ilk 4'ün içinde olmak istiyoruz. Ondan sonra nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gideceğiz. Geçen sene ikinci olduk, çok büyük başarıydı. Ondan önceki sene ikinci olduk, çok büyük başarıydı. İnşallah bu sene o başarının üstüne çıkmak istiyoruz."

Nilüfer Belediyespor İdari Menajeri Metin Güner de geçen yılı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

Daha genç ve daha dinamik bir takım olduklarını belirten Güner, "Seyir açısından baktığımızda güzel bir takım olduk. Son ana kadar mücadele eden bir takım ortaya çıktı. Nilüfer Belediyespor bu ligde her zaman tepeyi zorlayan bir ekip. Nitekim de hedefimiz yine kupaları almak, en üstte bitirmek." ifadelerini kullandı.