Hentbolda Play-Off ve Play-Out Heyecanı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre maçların programı şöyle:
Play-off
Yarın:
15.00 Altınpost Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
19 Nisan Pazar:
19.00 İstanbul Gençlik-Spor Toto (Haldun Alagaş)
20 Nisan Pazartesi:
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
Play-out
Yarın:
19.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Haldun Alagaş)
19 Nisan Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Köyceğiz)
