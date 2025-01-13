Hentbolda Şiddet Olayına Soruşturma

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Kadınlar 2. Lig'de oynanan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü- Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hentbol Kadınlar 2. Lig'de bu hafta sonu oynanan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü - Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü maçının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin THF Başkanı Mesut Çebi, yazılı açıklama yaptı.

Çebi, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ederek, "Bu olaylar sporun barış, dostluk ve kardeşlik değerlerine tamamen aykırıdır ve asla kabul edilemez. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatılmış olup, gözlemci ve hakem raporları da titizlikle incelenecek ve disiplin kurulumuz tarafından sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kararlılığımızı bir kez daha ifade ederken, tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hentbol camiası olarak, spor sahalarında şiddete karşı duruşumuzu her koşulda sürdürmekte kararlıyız" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL