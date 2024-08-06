Hentbolda Süper Kupa Karşılaşmaları Ankara'da Oynanacak

Spor

Hentbolda Süper Kupa karşılaşmaları, 26-27 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar ve erkekler Süper Kupa müsabakalarına, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ev sahipliği yapacak.

Erkeklerde Beşiktaş ile Spor Toto 26 Ağustos Pazartesi günü, kadınlarda ise Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor 27 Ağustos Salı günü karşılaşacak.

Süper Kupa müsabakaları saat 19.00'da başlayacak.