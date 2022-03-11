Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu, yarın ve 13 Mart Pazar günü oynanacak kadın ve erkekler lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.